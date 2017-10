Bulldog stürzt um: Fahrer verletzt

− Fotos: FDL/AKI − Fotos: FDL/AKI



Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagvormittag auf der B304 zwischen Obing (Landkreis Traunstein) und Altenmarkt, kurz vor Kirchberg, gekommen. Ein Landwirt war mit seinem Bulldog mit Anhänger in Richtung Altenmarkt unterwegs. Aus bislang noch unbekannten Gründen kam er von der Fahrbahn rechts ins Bankett und lenkte dann anschließen wohl zu stark nach links.

Durch die Kraft des Anhängers stellte sich die Zugmaschine vermutlich quer und krachte in der Gegenrichtung in die Leitplanke. Dabei stürzte der Bulldog um. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt vom BRK in das nächste Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Rabenden, Altenmarkt und Alzmetall mussten den Verkehr um die Unfallstelle einspurig umleiten und anschließend säubern.

