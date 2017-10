B304 wird ab Montag vier Wochen lang gesperrt

Noch sind die Arbeiter auf der Baustelle des neuen Kreisverkehrs bei Matzing mit den Pflasterarbeiten südlich der B304 beschäftigt. Ab nächster Woche beginnen die Fräs- und Erdarbeiten auf der B304. Dieser Bauabschnitt macht in den nächsten Wochen eine Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Traunstein und Matzing erforderlich. − Foto: ga Noch sind die Arbeiter auf der Baustelle des neuen Kreisverkehrs bei Matzing mit den Pflasterarbeiten südlich der B304 beschäftigt. Ab nächster Woche beginnen die Fräs- und Erdarbeiten auf der B304. Dieser Bauabschnitt macht in den nächsten Wochen eine Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Traunstein und Matzing erforderlich. − Foto: ga



Wegen der Kreisverkehrs-Baustelle bei Matzing wird die Bundesstraße 304 zwischen Matzing und Traunstein ab Montag, 9. Oktober, für rund vier Wochen gesperrt. In diesem Zeitraum bleibt auch die Vollsperrung der Staatsstraße 2096 zwischen Sondermoning und Matzing aufrechterhalten. Nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Traunstein soll der Knotenpunkt voraussichtlich am Freitag, 3. November, wieder freigegeben werden.

Unter der Woche hatte es Irritationen gegeben, nachdem im Lokalradio und in Internetportalen die B304-Sperrung bereits ab vergangenem Mittwoch angekündigt worden war. Woher die Falschmeldungen stammten, ist unklar. Fakt ist, dass der Verkehr noch bis einschließlich kommenden Sonntag auf der B304 ungehindert an der Baustelle vorbeifließen kann und die Sperre erst ab Montag in Kraft tritt.

Die weiträumige Umleitung erfolgt ab Traunstein über die Staatsstraße 2095 nach Seebruck, und von dort weiter über die Staatsstraße 2093 über Truchtlaching zur B304 nach Altenmarkt. Die Umleitung in Richtung Traunreut ist ab Sondermoning über die Kreisstraße TS47 nach Knesing und über Neudorf nach Hörpolding ausgeschildert. Gleichzeitig gibt es für den Bundesstraßenverkehr die Möglichkeit, über die Kreisstraße TS1 über Kammer nach Zweckham und von dort über die Kreisstraße TS42 nach Traunwalchen beziehungsweise über die Staatsstraße 2104 nach Traunreut und Altenmarkt auszuweichen. − ga

Einen ausführlichen Bericht und ein aktuelles, imposantes Luftbild von der Baustelle von unserem Drohnen-Fotografen Georg Unterhauser finden Sie in der Freitag-Ausgabe, 6. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.