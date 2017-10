Die Vielfalt der Chiemgau-Autoren

Bücher der Chiemgau-Autoren werden aktuell und noch etwa zwei Wochen lang in der Stadtbücherei in Traunstein präsentiert. In der Vitrine beim Eingang können sich Besucher ein Bild über die Vielfalt der Buchveröffentlichungen des Vereins machen, der sich über die Kooperation mit der Bücherei freut. Unser Bild zeigt Anette Hagenau (links), Leiterin der Stadtbücherei, und Meike K.-Fehrmann, Vorsitzende der Chiemgau-Autoren. − red