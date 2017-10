Komödien-Knaller mit Busse und Zöckler im k1 Traunreut

Staraufgebot auf der k1-Bühne herrscht am heutigen Freitag um 20 Uhr in Traunreut, wenn Jochen Busse und Billie Zöckler in der Komödie "Der Pantoffel-Panther" zu Höchstformen auflaufen. Busse alias Hasso Krause ist vor Jahren mit seiner Firma für Import und Vertrieb edler Delaponte-Lederpantoffeln pleite gegangen. Dubiose Anlagemodelle, die ihm die Bank aufgeschwatzt hat, haben ihn endgültig ruiniert – kurz gesagt: Er hat mehr Schulden als Griechenland.

Seiner reizenden Gattin Röschen (Zöckler) hat er nichts davon erzählt. Sie träumt weiter von einem gemeinsamen Luxusleben im Alter, plant teure Kreuzfahrten und shoppt sich durch Boutiquen und Feinkostläden. Die Lösung der Probleme scheint greifbar, als sich der Mafioso Luigi in der Tür irrt und Hasso, den er für den legendären Auftragskiller "Panther" hält, Grüße von der "Familie", einen Koffer voller Geld und einen Mordauftrag überbringt. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Contra-Kreis-Theater