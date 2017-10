Streetball-Contest am Traunreuter Jugendzentrum

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 8. Oktober findet im Jugendzentrum "Szenit" an der Werner-von-Siemens-Straße ein Streetball-Contest statt. Gespielt wird in Dreier-Teams von 14 bis 17 Uhr. Es gibt als Preise Pokale, Media-Markt- und Kino-Gutscheine zu gewinnen. Wer teilnehmen will, kann sich im Jugendzentrum unter Tel. 08669/37215 oder auf der Facebook-Seite von "Szenit" bis zum Sonntag anmelden. Die Veranstalter hoffen zudem auf entsprechende viele Zuschauer. Für Getränke und Speisen ist gesorgt. Im Bild Jugendzentrums-Leiter Stefan Stadler (rechts) und Herbstfest-Organisator Muk Heigl mit den Pokalen vom Streetball-Contest. − Foto: hr