"Biathlon-Idee": Neuer Wachs-Truck für den Nachwuchs

Lisa Spark vom SC Traunstein ist eine der vielen jungen Sportler, die vom Verein "Biathlon-Idee" unterstützt werden. − Foto: Wukits Lisa Spark vom SC Traunstein ist eine der vielen jungen Sportler, die vom Verein "Biathlon-Idee" unterstützt werden. − Foto: Wukits



In rekordverdächtigen 20 Minuten hat Vorsitzender Herbert Hochreiter die Jahreshauptversammlung des Fördervereins "Biathlon-Idee" durchgezogen. Das Fazit im "Café Biathlon" in der Chiemgau Arena: "Es läuft!" Der Verein hat derzeit 310 Mitglieder, unterstützt werden am heimischen Stützpunkt rund 50 Kinder und Jugendliche. In seinem Rückblick sprach Hochreiter von Einnahmen von 23700 Euro. Dadurch habe die Biathlon-Idee den Nachwuchs zuletzt mit 27000 Euro unterstützen können. 2000 ehrenamtliche Stunden wurden abgeleistet.

Im kommenden Winter wird die Förderung fortgesetzt, der Haushalt hat ein Volumen von 29000 Euro. Das größte Projekt ist ein Wachs-Truck, der demnächst angeschafft werden soll. − shu

Ausführlich berichten Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerische Rundschau in der Wochenendausgabe 7.(. Oktober 2017.