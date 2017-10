Zeitarbeitsbörse der Agentur für Arbeit Traunstein

Zeitarbeit ist laut einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Traunstein auch in der heimischen Region ein möglicher Weg in die Arbeits- und Berufswelt. Der aktuelle Stellenbestand im Landkreis Traunstein liegt nach Angaben der Agentur bei knapp 1500 Angeboten; davon sind über 500 bei Arbeitnehmerüberlassungen.

Deshalb veranstalten die Agentur für Arbeit und das Jobcenter eine Zeitarbeitsbörse. Sie findet am Mittwoch, 11. Oktober, von 13 bis 17 Uhr in der Agentur an der Chiemseestraße 35 in Traunstein statt. Alle Besucher können sich einen kompakten Überblick über sämtliche Angebote verschaffen. Über zehn Zeitarbeitsfirmen der Region präsentieren ihre Stellenangebote. Es ist genug Zeit, persönliche Gespräche zu führen und Vereinbarungen zu konkreten Vorstellungsterminen zu treffen. Interessenten sollten gleich ihre Bewerbungsunterlagen dabei haben, rät die Agentur. − red