Fliegende Surfer, gekenterter Segler: "Xavier"-Ausläufer sorgen für Hochbetrieb am Chiemsee

Mit waghalsigen Flugeinlagen zogen die Kitesurfer – hier nahe Chieming – viele Schaulustige in ihren Bann. Die Ausläufer des Orkantiefs "Xavier" hielten am Donnerstag aber auch die Wasserretter der DLRG und die Hubschrauber-Besatzung von "Christoph 14" auf Trab. − Foto: Ludwig Tradler Mit waghalsigen Flugeinlagen zogen die Kitesurfer – hier nahe Chieming – viele Schaulustige in ihren Bann. Die Ausläufer des Orkantiefs "Xavier" hielten am Donnerstag aber auch die Wasserretter der DLRG und die Hubschrauber-Besatzung von "Christoph 14" auf Trab. − Foto: Ludwig Tradler



So verheerend das Sturmtief "Xavier" im Norden Deutschlands wütete, so willkommen waren seine Ausläufer bei den Wassersportlern im Süden. Der Chiemsee wurde am Donnerstag zum Eldorado der Kiter, Surfer und Segler. Windstärke 8 bei Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad – da war das Bayerische Meer nicht nur wellengepeitscht, sondern auch bunt gepunktet von zahllosen Segeln und Kite-Schirmen.

"Solche Tage gibt es nur eine Handvoll pro Jahr", sagt Roland Kempf von der Wasserschutzpolizei Prien und zeigt sich entsprechend erleichtert, dass trotz des Hochbetriebs in den meterhohen Wellen keine größeren Zwischenfälle zu beklagen war.

Zwei Mal ausrücken mussten die Wasserretter aber schon. Durchaus bedrohlich war die Lage gegen 15.45 Uhr vor Seebruck (Lkr. Traunstein). Als die Sturmwarnleuchten schon blinkten, war ein Kajütsegelboot gekentert und ein Mann ohne Schwimmweste und Neoprenbekleidung ins 15 Grad kalte Wasser gefallen. Um ihn möglichst schnell an Land zu bringen, rückte auch der Hubschrauber "Christoph 14" aus. Einsatzleiter Alex Seiz von der DLRG Traunstein-Siegsdorf musste sich jedoch nicht am Seil aus dem Helikopter wagen, weil es seinen Kollegen vom Motorboot aus gelang, den Segler, der sich am havarierten Boot festgeklammert hatte, zu bergen. Der Mann kam mit einer leichten Unterkühlung glimpflich davon, die Wasserwacht Chieming schleppte sein Boot ans Ufer.

Gegen 18 Uhr meldete eine Spaziergängerin von Hittenkirchen aus, dass ein herrenloses Ruderboot in den Wellen treibe und mehrere Segelboote gekentert seien. Rettungshubschrauber und DLRG suchten den Chiemsee im Bereich Bernau (Lkr. Rosenheim) ab. "Die Situation war etwas unübersichtlich, aber wir konnten schnell Entwarnung geben" berichtet DLRG-Sprecher Alex Seiz "Im Ruderboot war ein Fischer, der alles im Griff hatte und ganz entspannt zum Hubschrauber hochwinkte." Und auch die umgekippten Jollen gaben keinen Anlass zur Sorge. "Das sind Sportsegler, die bei diesem Wind zurechtkommen und die Boote selbst wieder aufstellen."

Mehr dazu lesen Sie am 7. Oktober in der Heimatzeitung.