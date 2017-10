Ausbildungsstrecke für Atemschutzträger auf neuestem Stand

Offizielle Inbetriebnahme der Atemschutz-Übungsstrecke: Landrat Siegfried Walch (rechts) übergab die Schlüssel an Kreisbrandrat Christof Grundner (Zweiter von rechts) und Stefan Thurner (links), Fach-Kreisbrandmeister für Atemschutz. Den kirchlichen Segen spendete Kaplan Martin Gehringer. − Foto: vol Offizielle Inbetriebnahme der Atemschutz-Übungsstrecke: Landrat Siegfried Walch (rechts) übergab die Schlüssel an Kreisbrandrat Christof Grundner (Zweiter von rechts) und Stefan Thurner (links), Fach-Kreisbrandmeister für Atemschutz. Den kirchlichen Segen spendete Kaplan Martin Gehringer. − Foto: vol



Mit einer Feierstunde im Feuerwehr-Gerätehaus in Traunstein und der kirchlichen Segnung durch Kaplan Martin Gehringer ist die neue, komplett sanierte Ausbildungs- und Übungsstrecke für Atemschutzträger der Feuerwehren offiziell in Betrieb genommen worden. Landrat Siegfried Walch übergab die Schlüssel der 170000 Euro teuren Anlage an Kreisbrandrat Christof Grundner sowie Stefan Thurner, Fach-Kreisbrandmeister für Atemschutz, und Wolfgang Söldner, Leiter der Ausbildungsstrecke.

Vor 30 Jahren waren die Übungsstrecken in den Gerätehäusern in Traunstein und Trostberg in Betrieb genommen worden, um die Ausbildung der Atemschutzträger zu verbessern. Technik und Ausstattung der Anlagen sind jedoch in die Jahre gekommen und entsprechen nicht mehr den Anforderungen – weder bei der Brandbekämpfung noch bei der Technischen Hilfeleistung oder bei Chemie- und Gefahrguteinsätzen, erläuterte der Kreisbrandrat. Auch die Übungsstrecke im Gerätehaus Trostberg werde erneuert und voraussichtlich im November in Betrieb gehen. − vol

