Milchbauern demonstrieren in München

Die kürzlich positive Entwicklung auf dem Milchmarkt hat nach Überzeugung des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) gezeigt, wie wirksam eine zeitweise Intervention zur Mengenreduzierung ist. Jetzt gehe es darum, eine Wiederholung der Krisen der vergangenen Jahre unbedingt zu verhindern.

Damit die Anliegen der Milchbauern in die anstehenden Koalitionsverhandlungen und die künftige Regierungsarbeit im Bund eingebracht werden, veranstalten Milchbauern aus ganz Bayern am Montag, 9. Oktober, ab 12 Uhr eine Kundgebung in München, zu der sie mit ihren Schleppern, aber auch per Zug oder Auto anreisen können. Gegen 14 Uhr wird Staatskanzlei-Chef Dr. Marcel Huber zu den Bauern sprechen. Das Ende der Kundgebung ist für 15 Uhr geplant.

Abfahrtszeiten mit Traktoren sind jeweils um 7.30 Uhr an der Chiemgauhalle in Traunstein und auf dem Parkplatz vor der Kirche in Palling. Treffpunkt für die gemeinsame Weiterfahrt ist um 8.30 Uhr in Frabertsham. Für Teilnehmer, die mit dem Zug anreisen wollen, sind die Abfahrtszeiten um 9.22 Uhr in Freilassing, um 9.32 Uhr in Teisendorf, um 9.42 Uhr in Traunstein, um 9.50 Uhr in Bergen, um 9.56 Uhr in Übersee, um 10.02 Uhr in Bernau und um 10.06 Uhr in Prien. Auch Nichtmitglieder des BDM können teilnehmen. Anmeldungen nehmen Sepp Hubert, Tel. 08685/216, oder Albert Aschauer, Tel. 08666/ 6211, entgegen. − al