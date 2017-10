Kanalsanierung auf den letzten Kilometern

Bestens organisiert: Der Bagger befüllt das Fließband, die Maschine trägt eine 13 Zentimeter dicke Betonschicht auf und zieht die Fläche ab, und die Bauarbeiter erledigen die Feinarbeit. Bei Bruck in der Gemeinde Garching wurde die rechte Dammseite am Donnerstag fertig. − Fotos: luh Bestens organisiert: Der Bagger befüllt das Fließband, die Maschine trägt eine 13 Zentimeter dicke Betonschicht auf und zieht die Fläche ab, und die Bauarbeiter erledigen die Feinarbeit. Bei Bruck in der Gemeinde Garching wurde die rechte Dammseite am Donnerstag fertig. − Fotos: luh



"Wir sind bisher total zufrieden", sagt Xaver Diener, Kraftwerkeleiter der Alzkraftwerke Heider, über die Kanalsanierung und schaut auf die glatte, hellgraue Betondecke, die der lange Arm der Baumaschine hinterlässt. Seit etwa vier Wochen werden einzelne Abschnitte des Alzkanals zwischen der Schermühle in der Gemeinde Tacherting und Mooshub bei Garching neu betoniert und asphaltiert. Wegen des guten Wetters und des Baufortschritts könnte der Kanal schon in zwei Wochen, eine Woche früher als geplant, wieder geflutet werden.

"In den ersten Tagen hat es uns gefuchst", erzählt Diener. Der Beton rutschte immer wieder von der gereinigten Kanalwand ab. Daraufhin hat die Baufirma in die alten Betonwände raue Streifen gefräst, und die Betonspezialisten änderten die Rezeptur des Betons. "Seitdem läuft es reibungslos", freut sich der Kraftwerkeleiter.

Doch die Logistik ist in dem engen Gerinne gar nicht so einfach zu organisieren. Damit die Betonfertiger-Maschine die acht Meter tiefe Wand mit einer gleichmäßigen zwölf Zentimeter dicken Schicht bedecken kann, muss auf Lastwagen genügend Beton herangeschafft werden. Auf der nur fünf Meter breiten Kanalsohle passen keine zwei Lkw nebeneinander, und Wendemöglichkeiten gibt es auch nicht. Wenn ein Kipper leer ist, muss der andere Lastwagen so lange warten, bis der Kollege mit dem leeren Lkw zurück zur oft mehrere Kilometer entfernten Rampe kommt und den Kanal verlassen hat. Erst dann kann der Nachschub rollen.



Die Kanalsohle wird asphaltiert – auf einem Abschnitt zwischen der Schermühle und der Aichmühle in der Gemeinde Tacherting. Links im Bild ist bereits die glatte, frisch sanierte Betonwand mit einem erhöhten Rand, der sogenannten Betonberme, zu sehen. Die Kanalsohle wird asphaltiert – auf einem Abschnitt zwischen der Schermühle und der Aichmühle in der Gemeinde Tacherting. Links im Bild ist bereits die glatte, frisch sanierte Betonwand mit einem erhöhten Rand, der sogenannten Betonberme, zu sehen.



