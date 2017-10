Madeleine Hofbauer aus Trostberg ist die neue "Miss Rottal"

Madeleine Hofbauer (M.) aus Trostberg ist neue "Miss Rottal 2017/2018". Auf Platz 2 landete Alina Andraschko (r.) aus Neukirchen am Inn, dritte wurde Julia Schießl aus Rotthalmünster. −Foto: Kessler Madeleine Hofbauer (M.) aus Trostberg ist neue "Miss Rottal 2017/2018". Auf Platz 2 landete Alina Andraschko (r.) aus Neukirchen am Inn, dritte wurde Julia Schießl aus Rotthalmünster. −Foto: Kessler



Madeleine Hofbauer ist "Miss Rottal 2017/2018". Die 23 Jahre alte Studentin setzte sich am Samstagabend im Einrichtungshaus "Weko" gegen zehn Konkurrentinnen durch. Hofbauer, die aus Trostberg (Landkreis Traunstein) kommt, überzeugte die zehn Juroren in drei Wertungsdurchgängen sowohl im Badeanzug, Abendmode und Tracht als auch beim Kurzinterview und holte mit 730 Punkten den Titel. Hier geht es zu den Fotos.

Mit dem Sieg hat sich die junge Frau, die Grundschullehramt studiert, für die Wahl zur Miss Bayern qualifiziert. Gewinnt sie auch dort, tritt sie am 24. Februar zur Endwahl um den Titel "Miss Germany" an. Zweitplatzierte wurde Alina Andraschko, 20 Jahre alte Beamtin aus Neukirchen am Inn, mit 510 Punkten, Platz drei ging an Julia Schießl, 24 Jahre alt und Bauzeichnerin aus Rotthalmünster. Der Veranstalter, die "Miss Germany Corporation", führt im Jahr 150 Veranstaltungen durch und ist nach eigenen Angaben der größte Veranstalter von Schönheitswettbewerben in Europa.