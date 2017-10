Zwischen Magneten geraten: Finger zerquetscht

Ein rücksichtsloser SUV-Fahrer hat auf der Autobahn 96 München-Lindau in einer Rettungsgasse einen...

Der Leichnam eines Mannes ist am Samstagnachmittag im Gemeindebereich von Bruckmühl (Landkreis...

Am Tag nach dem Ausbruch der Wölfe aus dem Tier-Freigelände am Haus der Wildnis in Ludwigsthal...