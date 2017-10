Tänze und Lieder, die verbinden: Familien-Herbstfest gut besucht

Die jungen Tanztalente des TuS Traunreut unter dem Namen "Unique" erzählten mit ihrer Choreografie und den putzigen Kostümen beim Tanz der Kulturen auf dem Rathausplatz tänzerisch kleine Geschichten. − Fotos: mix Die jungen Tanztalente des TuS Traunreut unter dem Namen "Unique" erzählten mit ihrer Choreografie und den putzigen Kostümen beim Tanz der Kulturen auf dem Rathausplatz tänzerisch kleine Geschichten. − Fotos: mix



Die große kulturelle Vielfalt in Traunreut zeigten am Samstagnachmittag verschiedene Gruppierungen aus der Stadt beim "Tanz der Kulturen". Auf der Bühne am Rathausplatz wurde getanzt, gesungen, geplattelt und geschnalzt. Sepp Harbeck führte durch das Programm und stellte die einzelnen Gruppen, vorwiegend mit Kindern und Jugendlichen, vor. Die Veranstaltung lockte zahlreiche Zuschauer an. Glück hatten die Veranstalter, die ARGE Traunreut und Organisator Muk Heigl, mit dem Wetter. Es war zwar kühl, aber es blieb trocken, und zeitweise kam sogar die Sonne durch.

Die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins "D’Traunviertler" Traunwalchen, die Goaßlschnalzer des Trachtenvereins, "Allegrodance", die Gruppe "Unique" vom TuS Traunreut sowie der russlanddeutsche Chor "Hoffnung" sorgten für ein abwechslungsreiches und schwungvolles Programm. Auf dem Rathausplatz waren auch mehrere Fieranten. Es gab viele internationale Leckereien wie Langosch, Crepes, Kartoffelchips, und erstmals war auch ein Espresso-Mobil nach Traunreut gekommen. Mittags hatten zehn Stadträte und Bürgermeister Claus Ritter kostenlos Gulaschsuppe verteilt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.



Die jungen Besucher des Festes vergnügten sich auf dem Bungee-Trampolin, bei den Waterballs, mit der Eisenbahn und auf der Schiffschaukel. Abends ging es dann im beheizten Zelt weiter. Die ursprünglich angekündigten Siegerbands aus dem Bandcontest von JUZ und ARGE konnten zwar wegen Krankheit nicht auftreten, es gab aber angemessenen Ersatz: den jungen "Reverend Stomp" aus Graz mit Blues, die Familienband Kraller und "Creedence Revival". − mix

