Verkehrsunfall auf St2105 bei Taching: Mann leicht und Frau mittel bis schwer verletzt

Taching am See. Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am heutigen Sonntag gegen 13.10 Uhr auf der St2105 bei Taching (Lkr. Traunstein) ereignete. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine Frau aus dem Landkreis Traunstein mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Waging und kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie frontal in einen Opel aus dem Landkreis Passau. Laut Polizei Laufen wurde der Lenker des Opels leicht und die VW-Fahrerin mittel bis schwer verletzt. Beide wurde mit einem Rettungswagen vom BRK in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Vor Ort waren die Feuerwehr Taching, der First Responder Waging, zwei Rettungswagen und ein Notarzt vom BRK und die Polizei Laufen. − Text/Foto: FDL/Lamminger