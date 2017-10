Stimmgewaltig: Maybebop und PopChorProjekt im Postsaal

Maybebop, Deutschlands führende A-cappella-Formation, gibt am Sonntag, 15. Oktober, im Trostberger Postsaal ihr einziges Konzert in Südbayern. - F.: maybebop.de Maybebop, Deutschlands führende A-cappella-Formation, gibt am Sonntag, 15. Oktober, im Trostberger Postsaal ihr einziges Konzert in Südbayern. - F.: maybebop.de



Was mit Rhythmus, Groove und der ungeahnten Kraft der Stimme möglich ist, kann man am Sonntag, 15. Oktober, um 19 Uhr in Trostberg erleben. Mit Maybebop gibt sich eine der besten A-cappella-Gruppen Deutschlands im Postsaal die Ehre. Die vier Stimmakrobaten zelebrieren frech, hochmusikalisch, intelligent und mit viel bissigem Humor ihr neues Tourneeprogramm "sistemfeler".

Dass es die Vokal-Virtuosen so weit in den Süden der Republik verschlägt, ist Bernd und Suse Mergner zu verdanken. Die beiden Chorsänger aus Trostberg haben Maybebop nicht nur für das Konzert verpflichtet, sondern auch für einen Workshop. Denn bei den großen Meistern des kreativen A-cappella-Gesangs holt sich das PopChorProjekt der Musikschule Trostberg an dem Wochenende noch den letzten Feinschliff. Auf der Postsaal-Bühne präsentieren die mehr als 60 Sänger unter Leitung von Rebekka Thois und Karin Lischka dann als Maybebop-Vorprogramm ihr an sechs intensiven Probentagen erarbeitetes Repertoire: "Fix You" von Coldplay, "Herz über Kopf" von Joris, "Ev’rybody Dance Now" von C+C Music Factory, "Sweet Dreams" von Eurythmics und eine umgetextete Version von "Vo Mellau bis ge Schoppernou" vom Holstuonarmusigbigbandclubn (HMBC).



Die Bühnenpremiere des PopChorProjekts war schon mal ein voller Erfolg: Als Vorgruppe für die Münchner Formation Soulfood Delight ernteten die südostbayerischen Sänger am Samstag frenetischen Applaus in der der Aula der Berufsschule Freilassing.

Karten für den A-cappella-Doppelpack im Postsaal gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Brandl, Trostberg, Tel. 08621/3181, oder per E-Mail an BMergner@web.de oder suse56@web.de, sowie an der Abendkasse. - red