AlzChem an der Wertpapierbörse

Der AlzChem-Unternehmenssitz in Trostberg. Foto: luh Der AlzChem-Unternehmenssitz in Trostberg. Foto: luh



Als "sehr hilfreich für eine nachhaltig positive Unternehmensentwicklung" bezeichnet Ulli Seibel, Vorstandsvorsitzender der AlzChem Group AG Trostberg, den nun vollzogenen Schritt an die Frankfurter Wertpapierbörse. Das 1468 Mitarbeiter starke Spezialchemie-Unternehmen eröffne sich damit eine weitere Option, um das zukünftige Wachstum zu finanzieren. "Darüber hinaus", so Seibel, "werden wir als börsennotiertes Unternehmen auch im operativen Geschäft von der zusätzlichen Aufmerksamkeit profitieren und unsere Attraktivität am Arbeitsmarkt erhöhen."

Wie die AlzChem gestern mitteilte, werde auch die Belegschaft an diesem Unternehmenserfolg beteiligt – "durch Zahlung einer Prämie für den Börsengang in Höhe eines Monatsgehaltes".

Seit gestern sind die Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet – 101763355 Stück unter der Kennnummer A0AHT4. Der Emissionswert war bei 2,30 Euro festgesetzt worden. Der erste Handelstag der AlzChem Group AG an der Frankfurter Börse am Montag begann sehr positiv mit einem Eröffnungskurs von 3,09 Euro.

Die AlzChem AG hatte den Zugang in den Regulierten Markt (Prime Standard) durch die Einbringung in die börsennotierte AlzChem Group AG (ehemals Softmatic AG) vollzogen. Damit einher geht eine Barkapitalerhöhung, die der Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von knapp 2,6 Mio. Euro einbringt.

Neben dem Börsengang informierte AlzChem gestern auch über die Halbjahreszahlen 2017. Diese würden über dem Vorjahresniveau liegen – mit Umsatzerlösen von rund 182,8 Mio. Euro (2016: 173,5 Mio.).

Für die operativen Leistungsfähigkeit des Konzerns spricht auch die fast 15-prozentige Steigerung des EBITDA, also des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenständeauf 27,9 Mio. Euro (2016: 24,3 Mio.). "Wir haben uns im ersten Halbjahr operativ gut entwickelt und sehen zuversichtlich in die Zukunft", kommentiert Finanzvorstand Andreas Niedermaier die Zahlen. Die Zahlen über die ersten neun Monate 2017 werde man am 14. November vorlegen. − tt