Ausweichmanöver: Mit Pkw durch Zaun und gegen Hauswand

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Ein Leichtverletzter und rund 6500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14.15 Uhr in Benetsham ereignete.

Ein 64-jähriger Trostberger wollte vom Lagerhausgelände nach rechts auf die bevorrechtigte TS 51 in Richtung Trostberg einbiegen, um im Anschluss sofort wieder nach links zu einem Privatanwesen abzubiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden VW Golf, der von einem 36-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim gelenkt wurde. Dieser konnte einen Zusammenstoß zwar noch verhindern, kam jedoch nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam an einer Hauswand zum stehen. Der 36-Jährige hatte Glück im Unglück: Er überstand den Crash leicht verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf. Am seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Den Schaden am Gartenzaun und an der Hauswand schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro. − red