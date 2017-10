Apfelmarkt-Besucher trotzen dem Regen

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege stellte beim Apfelmarkt empfehlenswerte Apfel- und Birnensorten für den heimischen Garten vor. − Foto: bjr Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege stellte beim Apfelmarkt empfehlenswerte Apfel- und Birnensorten für den heimischen Garten vor. − Foto: bjr



Obwohl den ganzen Sonntag über Petrus mit Nieselregen und Regenschauern aufwartete, war der Besuch beim 16. Traunsteiner Apfelmarkt auf dem Stadtplatz besser als erwartet. Der Grund lag wohl auch darin, dass das Wetter die Leute nicht unbedingt zum Radfahren oder Berggehen einlud. Wie in jedem Jahr drehte sich auf dem Stadtplatz wieder alles rund um den Apfel.

Zum Verkauf angeboten wurden verschiedene schmackhafte Sorten zum sofortigen Verbrauch oder zum Einlagern für den Winter sowie auch "flüssiges Obst" in alkoholischer Form als Obstbrand und Likör oder in nicht-alkoholischer Form als Saft oder Apfelessig. Wer sich einen Obstbaum in seinen heimischen Garten stellen wollte, für den stand eine große Auswahl an Bäumchen zum Mitnehmen bereit. Eine ausgiebige Beratung war an allen Ständen stets inbegriffen.

Die Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung im Beruflichen Schulzentrum Traunstein bot vielfältige Backwaren mit Äpfeln an. Der Renner waren die frisch gebackenen Apfelküchl. − bjr