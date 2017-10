Chiemsee Summer: Entschädigung zieht sich - Planung für 2018 stockt

Das Aufräumen nach der großen Chiemsee-Summer-Evakuierung im August. Derzeit wird geprüft wie die Ticketpreise rückerstattet werden können. − Foto: Plank Das Aufräumen nach der großen Chiemsee-Summer-Evakuierung im August. Derzeit wird geprüft wie die Ticketpreise rückerstattet werden können. − Foto: Plank



Das Ende des Chiemsee Summer Festivals in diesem Jahr war im wahrsten Sinne des Wortes stürmisch. Die Veranstalter mussten das Festival in Übersee aufgrund eines Unwetters einen Tag vor seinem eigentlichen Ende abbrechen. Auch fast zwei Monate danach ist noch nicht ganz klar, wie die Festivalbesucher – was die Tickets anbelangt – entschädigt werden. Valentin Thannbichler von der GRP Konzertagentur, die das Festival veranstaltet, kann derzeit nur sagen: "Es wird eine Rückerstattung geben." Es sei noch nicht klar, wie die Ticketrückerstattung mit den Versicherungen verrechnet werden könnten. "In den nächsten Wochen können wir mehr sagen."

Auch die Gemeinde Übersee diskutiert derzeit über das Festival. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wunderte sich Bürgermeister Marc Nitschke, dass es noch keinen Termin und keine Planungen für das Chiemsee Summer Festival 2018 gebe und darum noch nicht klar sei, ob es überhaupt fortgesetzt würde.

Einige lokale Medien und Festivalfans sahen sich dadurch darin bestätigt, dass das Chiemsee Summer vor dem Aus steht. Gegenüber der Heimatzeitung sagte Bürgermeister Marc Nitschke nun: "Ich habe das gesagt, weil letztes Jahr gleich nach dem Festival ein Termin für nächstes Jahr bekannt gegeben wurde, und heuer noch nicht."

Das sei, so Valentin Thannbichler, keinerlei Indiz für ein Ende des Festival: "Es kann sein, dass letztes Jahr schon ein Termin stand." Dass es heuer länger dauert, sei allerdings nicht ungewöhnlich und habe nichts mit der Evakuierung und Rückerstattung der Ticketpreise zu tun.

Wenn ein Termin steht, kann das Festival auch stattfinden, betont Nitschke. "Wenn sich der Veranstalter entscheidet, das Festival fortzusetzen, dann steht dem die Gemeinde nicht entgegen."

