"Stück Film": Von Potsdam auf die Bühne am Chiemgau-Gymnasium

Als Vertreter Bayerns hat die Mittelstufen-Theatergruppe des Traunsteiner Chiemgau-Gymnasiums (ChG) am Bundesfestival "Schultheater der Länder" in Potsdam teilgenommen. Bei der pompösen Eröffnungsgala wurden die Trailer der ausgewählten Gruppen aus allen Bundesländern abgespielt. Die eigene Aufführung war für die ChGler ein unglaubliches Erlebnis mit stehenden Ovationen. Am Ende erhielt jede Gruppe einen "Oscar". Bei all den Begegnungen entstanden vielen neue Freundschaften, über Bundesländer und Schularten hinweg. Alle verbindet schließlich das eine: "Wir lieben Theater!"

Das preisgekrönte "Stück Film" zeigen die Traunsteiner Schüler nun nochmal auf der heimischen Bühne am Chiemgau-Gymnasium, und zwar am Donnerstag, 12., Freitag, 13., und Samstag, 14. Oktober, jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Beim "Großen Theaterabend" zeigt am Donnerstag auch die Theaterklasse 7a ihr Stück "Ihr kriegt mich nicht", und die Theaterklasse 6a tritt mit einer kleinen Performance auf. − red/Foto: ChG