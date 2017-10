Asylbewerber attackiert Mitbewohner mit Grillgabel: Unterbringung in Psychiatrie

Mitten in Amerang war ein Asylbewerber aus Somalia am 11. Januar gegen 10.15 Uhr völlig überraschend mit einer Grillgabel auf einen Pakistani losgegangen. Der damals 21-Jährige ergriff die Flucht, stolperte und stürzte. Der 25-Jährige stach drei Mal zu und verletzte das Opfer erheblich. Das Schwurgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs ordnete gestern die zeitlich unbegrenzte Unterbringung des psychisch kranken Täters in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses an.

Der 22-Jährige erlitt neben dem Durchstich der rechten Hand einen Einstich mit Durchtrennung der Kopfschwarte, eine Stichverletzung an der Schläfe, eine Platzwunde am Auge und eine Nasenprellung. Drei Wochen war er arbeitsunfähig. Noch schlimmer waren die psychischen Folgen mit Angst- und Schlafstörungen. Sein Zustand hat sich durch Medikamente etwas gebessert. Noch immer aber befindet er sich in nervenärztlicher Behandlung. "Mir geht es nicht besonders gut", sagte der junge Mann aus.

Dr. Florian Fischer vom Rechtsmedizinischen Institut an der Uni München stufte die Verletzungen als nicht konkret lebensgefährlich ein. Die Attacke hätte aber tödlich verlaufen können, zum Beispiel durch Treffer am Hals, wo große Blutgefäße liegen: "Das zeigt, wie viel Zufall und Glück im Spiel waren." Das Schwurgericht bejahte im Urteil einen Tötungsvorsatz und verurteilte den 25-Jährigen wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung. − kd

