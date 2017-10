Unfall auf der St2096 - Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der St2096. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der St2096. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr auf der St2096 bei Grabenstätt (Landkreis Traunstein) ereignet.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort war eine junge Frau mit ihrem Auto von Traunstein auf der TS3 in Richtung Autobahn unterwegs. In Grabenstätt wollte sie links auf die St2096 abbiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Motorrad-Fahrer, der in Richtung Chiemgau auf der Staatsstraße fuhr.

Das Auto der Fahrerin drehte sich um 180 Grad. Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Traunstein gebracht. Für etwa eine Stunde blieb die Staatsstraße komplett gesperrt. − pnp