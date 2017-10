Moped kollidiert mit Mercedes

− Fotos: FDL/BeMi − Fotos: FDL/BeMi



Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Moped kam es gestern Abend gegen 18.05 Uhr auf der ST 2360 an der sogenannten Rumeringer Kreuzung. Ein 17-jähriger Mopedlenker war unterwegs aus Harpfing kommend, in Fahrtrichtung Taufkirchen. Zeitgleich fuhr ein älteres Ehepaar aus dem Kreis Traunstein von Richtung Peterkirchen kommend in Fahrtrichtung Schnaitsee. An der Rumeringer Kreuzung übersah der Mercedes Lenker das Stop Schild und fuhr ohne anzuhalten in die Kreuzung ein. Hier kollidierte er mit dem Mopedlenker. Dieser kam zu Sturz und verletzte sich ersten Angaben zufolge am Bein. Er wurde vom BRK, das mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Unfallstelle war erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Trostberg verbracht. Die Feuerwehren aus Schnaitsee und Kirchberg waren mit etwa 25 Mann an der Unfallstelle. Sie reinigten diese und regelten an der Kreuzung während der Unfallaufnahme den Verkehr. Die Polizei aus Trostberg hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden liegt bei geschätzten 2500 Euro. − FDL/BeMi

Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 12. Oktober im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.