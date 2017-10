Schwarzmarkt mit vielen Attraktionen

Fester Bestandteil beim verkaufsoffenen Sonntag in Altenmarkt: Der Flohmarkt der "Schwarzhändler". - F.: red Fester Bestandteil beim verkaufsoffenen Sonntag in Altenmarkt: Der Flohmarkt der "Schwarzhändler". - F.: red



Die Altenmarkter Vereine unter Federführung des "Unternehmen Altenmarkt" stellen am traditionellen "Schwarzmarkt"-Sonntag wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine. Los geht’s am 15. Oktober um 10 Uhr mit einem gemütlichen Frühschoppen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Beim dortigen Tag der offenen Tür kann man bei Bewirtung die Räumlichkeiten der Floriansjünger samt Einsatzfahrzeugen erkunden.

In der Bahnhofstraße können – ohne Standgebühr – wieder private "Schwarzhändler" ihre Schätze aus Keller und Dachboden feilbieten. Gebrauchte Bücher gibt’s in der Pfarrbücherei, wo auch Kaffee ausgeschenkt wird. Für alle, die an der Geschichte Altenmarkts interessiert sind, hat das Heimatmuseum von 13 bis 16 Uhr mit seinen vielen Exponaten geöffnet. Die "Auerbergler"-Trachtler bieten bei ihrem Kirchweih-Café im Vereinsheim Kaffee und Kuchen an. Am Rathausplatz ist der Gartenbauverein mit seiner Blumen- und Pflanzentauschbörse präsent.

Die Altenmarker Geschäfte und Unternehmen, die am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet haben, warten mit Rabatten, Schaukochen und diversen Aktionen und Attraktionen auf. Rockabilly-Fans kommen am Parklatz vor dem Erl-Mode-Atelier auf ihre Kosten, wo wieder die Band "Bad Rocking Buddies" aufspielt.

Überhaupt ist in Alternmarkt an diesem Wochenenede viel geboten: Im Baumburger Gutshof steigt am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr der Kunst -und Handwerkmarkt. Am Schießstand der Zimmerstutzengesellschaft kann man von Freitag bis Sonntag seine Zielgenauigkeit testen und beim Kirchweihschießen antreten. − tt