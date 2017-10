55 langjährige Diakonie-Mitarbeiter geehrt

Seit 30, 35 oder 40 Jahren sind diese Mitarbeiter beim Diakonischen Werk tätig, hier zusammen mit den jeweiligen Bereichsleitern (von links vorne): Beate Englisch, Marianne Penn, Robert Münderlein, Christine Bohl, Irmgard Wimmer und Marianne Glück; hinten (von links) Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Claudia Feichtinger, Ingrid Neuner, Gesamt-Mitarbeitervertretungs-Vorsitzender Thomas Pfeifer, Franz Stelzl, Reinhard Penn, Karl Schechtl, Elisabeth Borst-Sygulla, Kirchenrat Reiner Schübel und Dekan Peter Bertram. − Fotos: Rieder Seit 30, 35 oder 40 Jahren sind diese Mitarbeiter beim Diakonischen Werk tätig, hier zusammen mit den jeweiligen Bereichsleitern (von links vorne): Beate Englisch, Marianne Penn, Robert Münderlein, Christine Bohl, Irmgard Wimmer und Marianne Glück; hinten (von links) Diakonie-Vorstand Andreas Karau, Claudia Feichtinger, Ingrid Neuner, Gesamt-Mitarbeitervertretungs-Vorsitzender Thomas Pfeifer, Franz Stelzl, Reinhard Penn, Karl Schechtl, Elisabeth Borst-Sygulla, Kirchenrat Reiner Schübel und Dekan Peter Bertram. − Fotos: Rieder



Die Einführung einer neuen Leitungskraft und die Ehrungen langjähriger Mitarbeitender standen im Mittelpunkt des Diakoniesonntags in der evangelisch-lutherischen Auferstehungskirche. Gleichzeitig startete die Herbstsammlung der Diakonie unter dem Motto "Für ein Lebensende in Würde". Ein Erlebnis waren Teile des Pop-Oratoriums "Luther", gesungen vom Dekanats-Projektchor.

Evelyn Rauchberger wurde offiziell von Dekan Peter Bertram, Diakonie-Vorsitzendem Andreas Karau und seiner Stellvertreterin Margarete Winnichner in ihr Amt eingeführt. Rauchberger ist als Geschäftsbereichsleiterin für die Jugendhilfeeinrichtungen im Kreis Altötting verantwortlich.

Bertram erinnerte an den Auftrag der fast 1000 Mitarbeiter des Diakonischen Werks, den Glauben und das Leben von Menschen zu stärken. Bei ihrer Arbeit gehe es wesentlich um die Nächstenliebe, wie sie im Wort Gottes angesprochen werde. Der Diakoniesonntag sei alle Jahre der Tag, an dem langjährige Mitarbeiter geehrt werden – diesmal nicht weniger als 55 für Jubiläen zwischen 15 und 40 Jahren. − he



Einen ausführlichen Bericht und die Namen aller Geehrten lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 12. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.