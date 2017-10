Defekt an Spielzeugeisenbahn: Wohnhaus stark verraucht

Zu starker Rauchentwicklung ist es am Donnerstag gegen 8 Uhrin einem Wohnhaus im Traunsteiner Stadtteil Kotzing gekommen. Die Feuerwehren Wolkersdorf, Traunstein und Nußdorf wurden zu dem Gebäude an der Fichtenstraße alarmiert. Mit schwerem Atemgerät eilten die Aktiven in das Gebäude, um die Ursache zu finden.

Zunächst konnte nichts gefunden werden. Daraufhin wurde das Gebäude belüftet, um mehr sehen zu können. Nach kurzem brachten Feuerwehrler einen rauchenden Karton aus dem Haus, der kurz darauf zu brennen anfing. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Im Karton befanden sich Teile einer Spielzeugeisenbahn, scheinbar war es dort zu einem technischen Defekt gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. − red