Von Grün zu Gold: Der Bilderbuchherbst geht weiter

Foto: Tine Limmer Foto: Tine Limmer



Wie gemalt mutet die Morgenstimmung an, die unsere Fotografin am Donnerstag am Golfplatz in Ising eingefangen hat. Der Frühnebel hat sich gelichtet, die Sonne lässt das akkurat gemähte Gras leuchten und das Blattgold an den Wipfeln glitzern. Wobei das Herbstlaub noch fast vollständig und ziemlich grün an den Bäumen hängt. Nicht alle Baumarten haben es eilig, die Nährstoffe in den Stamm zu retten und sich für den nahenden Winter zu rüsten. Neben kürzer werdenden Tageslängen erkennen Pflanzen auch an kälteren Temperaturen mit Nachtfrösten, wann es Zeit wird, sich vom Laub zu trennen. Bei derzeit stabilem Hochdruckwetter mit strahlendem Sonnenschein und um die 20 Grad ist der Winter natürlich noch kein allzu dringliches Thema – da geht es dem Menschen nicht anders wie der Natur. Herbstliche Pflichten wie den Reifenwechsel oder den Skiservice kann man getrost noch auf die lange Bank schieben und sich eher sommerlichen Freizeitbeschäftigungen widmen. Wandern, Radfahren, ein Abstecher in die Eisdiele oder eben eine Runde Golf in der immer farbenfroher werdenden Landschaft, das sind die goldenen Aussichten für die nächsten Tage. − tt