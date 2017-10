Ärztehaus ist weiterhin Thema in Trostberg

− Foto: dpa − Foto: dpa



Die Möglichkeit, ein Ärztehaus im Schloss Schedling zu etablieren, ist zwar seit dem Verkauf der Immobilie an einen anderen Investor im Frühjahr vom Tisch, das Thema brodelt dennoch weiter. Hans-Michael Weisky (SPD) war es ein Bedürfnis, sich in der öffentlichen Stadtratssitzung darüber zu äußern. Es gingen nämlich Gerüchte herum, dass die Stadt ein Ärztehaus in Mögling verhindern wolle. Dies wies Bürgermeister Karl Schleid ausdrücklich zurück.

Weisky berichtete, dass er von einem Bürger mit der Behauptung angeherrscht worden sei, der Stadtrat habe ein Ärztehaus "in einem frei stehenden Gebäude in Mögling" abgelehnt. "Ich möchte deutlich öffentlich klar stellen, dass wir dieses Thema weder im Stadtrat noch im Bauausschuss hatten", sagte Weisky.

Bürgermeister Schleid erklärte, dass in der Stadtverwaltung durchaus nachgefragt worden sei, ob es die Möglichkeit gebe, dort ein Ärztehaus aufzuziehen. "Die Antwort aus unserem Haus lautete, dass es sich bei dem betreffenden Gebäude um einen Sonderbau in einem Sondergebiet handelt und dass es einer Bebauungsplanänderung bedürfte", sagte Schleid. "Ich bin immer noch mit den Initiatoren im Gespräch", fügte Schleid hinzu. Die interessierten Ärzte hätten ihm gegenüber bestätigt, dass es Gespräche bezüglich des Gebäudes gebe, aber keine definitiven Pläne. Die Situation habe sich seit Anfang des Jahres etwas geändert: Es bestehe kein Zeitdruck mehr, Räumlichkeiten für ein Ärztehaus zu finden. Bereits im Mai 2016 hatten einige Ärzte rund um den Trostberger Dr. Markus Pöhmerer die Idee der Stadt vorgetragen, im Schloss Schedling ein Ärztehaus einzurichten.

