Christine Tobolars und Christian Reinelt siegen

Christine Tobolars vom TC Schnaitsee und Christian Reinelt vom TSV Traunwalchen haben das Abschluss-Mixed-Turnier der Chiemgau-Tennis-Hobbyrunde am Klopeiner See in Kärnten gewonnen. Platz zwei bei den Damen ging an Silvia Hallweger vom TSV Siegsdorf, Vize bei den Herren wurde Hans Zillner vom TSV Traunwalchen. Rang drei belegten Gisela Wimmer vom TC Schnaitsee und Andreas Bieringer vom SV Unterneukirchen.

Das dreitägige Turnier war dem 2010 verstorbenen Begründer der Chiemgau-Hobbyrunde, Hartmut Owezarek, gewidmet. Der Traunreuter hatte die Freundschaftsrunde vor 39 Jahren ins Leben gerufen. Seither schlagen rund 50 Mannschaften aus fünf Landkreisen parallel zur offiziellen BTV-Verbandsrunde auf. Interessierte Vereine, die im Jahr 2018 mitspielen möchten, sind willkommen und können sich ab sofort per E-Mail an tennis.hobbychiemgau@web.de anmelden.

Hartmut Owezarek hatte auch das Abschluss-Turnier in Kärnten initiiert, das in seinem Sinne von Tobias Lischke, Evi Pfefferkorn und Christine Thaler fortgeführt wird. Insgesamt 13 Runden à 25 Minuten wurden gespielt, wobei die Paare stets neu zusammengelost wurden. Bei den Teilnehmern fand das verlängerte Wochenende, bei dem auch die Geselligkeit nicht zu kurz kam, wieder ein positives Echo. − ga