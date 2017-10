Bayerische Musik-Weltreise im Kloster Seeon

Volksmusik aus der Heimat und aus der Fremde, neu arrangiert und modern interpretiert, präsentieren die "Salonboarischen " bei ihrem Konzert im Kloster Seeon an diesem Freitag ab 19.30 Uhr. Bei ihrem Programm "Ois Chicago" – benannt nach einem Kultspruch aus der Fernsehserie "Münchner Geschichten" – macht sich das Quartett aus dem Rupertiwinkel mit steirischer Harmonika, Geige, Harfe, Kontrabass und Gesang auf eine bayerische Musik-Weltreise: Heimatliche Bodenständigkeit und weltoffene Fröhlichkeit verbinden sich in einem erfrischenden Mix aus traditioneller und moderner, schwungvoller und feinfühliger Musik mit dem bayerischen Lebensgefühl der Band. Einlass und Bewirtung erfolgen bereits ab 18 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: red