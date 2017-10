Eine Million Euro für den Tourismus

Die Entwicklung des Chiemgau-Tourismus-Verbandes (CT) und vor allem dessen Finanzierung ab 2018 standen im Mittelpunkt der Kreistagssitzung am Freitagvormittag im Landratsamt. Am Ende beschloss das Gremium, dass der Landkreis auch in den Jahren 2018 bis ’20 jährlich eine Million Euro in den Verband einbringt. Der Antrag der Grünen, die Förderung um jährlich 100000 Euro zu reduzieren, wurde abgelehnt; ebenso Sandra Sonntags (FW/UW) Vorschlag, den Beschluss zu vertagen und ein neues Finanzierungskonzept zu erarbeiten.

Weil Landrat Siegfried Walch zugleich CT-Vorsitzender ist, leitete seine Stellvertreterin Resi Schmidhuber (beide CSU) den Tagesordnungspunkt. Ziel vor neun Jahren sei es gewesen, eine Finanzierung für den Verband von 1,5 Millionen Euro zu erhalten, um so eine schlagkräftige Destinationsentwicklung zu ermöglichen, erinnerte Schmidhuber. "Aus meiner Sicht gibt es zur derzeitigen Arbeit des Verbandes und zur Finanzierung keine Alternative. Der CT ist für unsere Region eine extrem wichtige Einrichtung." Letztlich komme über den Tourismus ein deutlicher Mehrwert in die Region zurück – in Form von Arbeitsplätzen, Wirtschaftskraft, aber auch Freizeitwert für die einheimische Bevölkerung.

Das Ziel, die Destination zu stärken, sei weitgehend erreicht, argumentierte dagegen Grünen-Fraktionssprecher Sepp Hohlweger. Bei der Finanzierung des Verbandes solle sich die Tourismuswirtschaft stärker einbringen. Das habe der Kreistag 2014 einstimmig beschlossen. "Da müssen wir jetzt Taten folgen lassen, ansonsten können wir uns solche Beschlüsse zukünftig sparen", so Hohlweger. Mit dem Ansinnen fanden die Grünen jedoch keine Mehrheit. − rse

Ausführliche Berichte über die Kreistagssitzung lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 14./15. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.