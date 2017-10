Feuerwehr: Neue Fahrzeuge und neue Gebühren beschlossen

Fast 30 Jahre sind diese beiden Fahrzeuge der Traunreuter Feuerwehr im Einsatz und sollen nun ausgetauscht werden: Links das LF 16 ist Baujahr 1988 und rechts das TLF 16/25 ist Baujahr 1989. Die Neufahrzeuge sollen in einem Jahr geliefert werden. − Foto: hr Fast 30 Jahre sind diese beiden Fahrzeuge der Traunreuter Feuerwehr im Einsatz und sollen nun ausgetauscht werden: Links das LF 16 ist Baujahr 1988 und rechts das TLF 16/25 ist Baujahr 1989. Die Neufahrzeuge sollen in einem Jahr geliefert werden. − Foto: hr



Im Hauptausschuss wurde beschlossen, dass die Feuerwehr Traunreut zwei neue Fahrzeuge für insgesamt rund 858000 Euro bekommt. Zudem wurden nach einer Aufforderung des kommunalen Prüfungsverbandes die Gebühren für den Einsatz der Feuerwehren im Stadtgebiet angepasst.

Ersetzt werden der Traunreuter Wehr zwei Fahrzeuge: Ein 29 Jahre altes Löschfahrzeug (LF) 16 und ein 28 Jahre altes Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25. Das Löschfahrzeug wurde der Stadtfeuerwehr einst vom Bund im Rahmen des Katastrophenschutzes zur Verfügung gestellt. Das Nachfolgefahrzeug muss die Stadt nun aber selbst kaufen, es handelt sich dabei um ein Löschfahrzeug LF 20 mit einer Pumpenleistung von 2000 Liter pro Minute statt der bisherigen 1600 Liter und kostet 415530,86 Euro.

Das zweite Neufahrzeug wird ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20 mit ebenfalls 2000 Liter pro Minute Pumpenleistung, es wird in erster Linie bei technischen Hilfeleistungen (Unfällen etc.) eingesetzt und kostet 442941, 32 Euro.Die beiden Fahrzeuge für die Traunreuter Wehr haben nun eine Lieferzeit von rund einem Jahr, bis dahin müssen die bisherigen Löschfahrzeuge noch ihren Dienst tun. Anschließend sollen sie verkauft werden.

Neu berechnet wurden außerdem die Gebühren für Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet. Die Stadt hat hier ebenfalls erstmals ein Fachbüro engagiert. Die neue Gebührenberechnung wurde vom kommunalen Prüfungsverband gefordert, da die bisherige bereits vor zehn Jahren erstellt worden war. Die neuen Gebühren sind zum Teil deutlich höher als bisher, so wurde bisher für einen einstündigen Einsatz der Drehleiter 159,45 Euro verlangt und künftig soll dies 313,40 Euro kosten, was eine Steigerung von fast 100 Prozent bedeutet. Günstiger als bisher fallen die Stundensätze für einen ehrenamtlichen Feuerwehrler in Traunreut aus: bisher werden hier 20 Euro verlangt, künftig sollen es 16,60 Euro sein. − hr

