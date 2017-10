Alfons Baumgartner gibt nach 33 Jahren BP-Fraktionsvorsitz ab

Alfons Baumgartner (links) war 33 Jahre Fraktionsvorsitzender der Bayernpartei. Nun gab er das Amt an Heinrich Wallner ab. − Foto: Seifert Alfons Baumgartner (links) war 33 Jahre Fraktionsvorsitzender der Bayernpartei. Nun gab er das Amt an Heinrich Wallner ab. − Foto: Seifert



Die Kreistagsfraktion der Bayernpartei hat einen Wechsel in der Führung der Fraktion bekannt gegeben hat: Seit 1. Juli ist demnach Heinz Wallner der Fraktionsvorsitzende, sein Stellvertreter ist Alfons Baumgartner, der 33 Jahre an der Spitze stand. Der Kreistag nahm dies in der Sitzung am Freitag zur Kenntnis – nicht ohne Baumgartners Verdienste an der BP-Spitze herauszustellen. Es brauche Menschen, die sich dauerhaft in den kommunalen Gremien für die Menschen in der Region einsetzten, sagte Landrat Siegfried Walch, der gerade das Licht der Welt erblickt hatte, als Baumgartner in den Kreistag einzog und die Fraktionsführung übernahm. Wallner verdeutlichte die enorme Zeitspanne: "Wenn ich das auch 33 Jahre mache, bin ich 90 Jahre alt...". − rse

Der Kreistag hatte in der Sitzung ferner über etliche weitere Personalien zu entscheiden. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 14./15. Oktober 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.