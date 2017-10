Neuer Chef für die Traunsteiner Kreisaltenheime

Markus Mayr. − Foto: Seifert Markus Mayr. − Foto: Seifert



In der Sitzung des Traunsteiner Kreistags am Freitag sind die Jahresabschlüsse 2016 der Kreisaltenheime GmbH & Co. KG und der Verwaltungs-GmbH der Altenheime präsentiert worden. Beide schreiben schwarze Zahlen.

Die Abschlüsse waren von der bisherigen Geschäftsführerin Monika Sandbichler erarbeitet worden. Als Nachfolger hat Markus Mayr zum 1. Oktober die Leitung der Altenheime übernommen. Er stellte sich dem Kreistag kurz vor. "Wir wollen die Altenheime als einer der letzten Landkreise in Bayern nachhaltig in kommunaler Hand halten. Dazu ist freilich wirtschaftlicher Erfolg notwendig. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Aufgabe", so Landrat Siegfried Walch.

Die Kreisaltenheime erwirtschafteten im Vorjahr einen Überschuss von knapp 333000 Euro. Das sind 121000 Euro mehr als im Vorjahr. Bei der Verwaltungs-GmbH der Altenheime ergab sich ein Gewinn von knapp 50 Euro. − rse



