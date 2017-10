Ettendorfer Tunnel in Traunstein wird gesperrt

Mit einem speziellem Gerät werden die Seitenwände im Ettendorfer Tunnel gereint. − Foto: Bauamt Mit einem speziellem Gerät werden die Seitenwände im Ettendorfer Tunnel gereint. − Foto: Bauamt



Im Ettendorfer Tunnel in Traunstein werden am kommenden Dienstag und Mittwoch jeweils von 8.30 bis 20 Uhr die im halbjährigen Turnus notwendigen Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt. Zusätzlich zu den turnusmäßigen Wartungen muss heuer, nach fast fünfjähriger Betriebszeit, das gesamte Bauwerk einer sogenannten Hauptprüfung unterzogen werden, teilte das Staatliche Bauamt mit: "Sollten dabei Mängel festgestellt werden, müssen diese im Laufe des Jahres 2018 behoben werden."

Für die Wartung muss der Tunnel gesperrt werden. Die Sperrzeit beginnt nach Abklingen des Berufsverkehrs und wird voraussichtlich bis in die Abendstunden andauern. Die Umleitung ist ausgeschildert.

Neben den Reinigungsarbeiten an den Tunnelwänden und am Entwässerungssystem werden auch die umfangreichen technischen Einrichtungen wie Videoüberwachung, Rauchmelde- und Brandschutzanlagen, Belüftungs- und Notrufanlagen im Tunnel kontrolliert und gewartet. Die Verschmutzungen in der Entwässerungsanlage bewegen sich bei dem halbjährigen Reinigungszyklus bei rund zwei bis drei Kubikmetern Schlamm, Stroh, Holzteilen und Steinen. Die Notwendigkeit Reinigungsarbeiten wird laut König auch daraus deutlich, dass in den vergangenen sechs Monaten rund drei Millionen Fahrzeuge den Tunnel benutzt haben. − red