Jugendfeuerwehr Traunreut: Leistungsschau zum Jubiläum

Die Jugendfeuerwehr Traunreut feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Damit bilden die Nachwuchs-Retter eine der ältesten bestehenden Jugendfeuerwehren im Landkreis Traunstein. Dieser Anlass wird am heutigen Samstag ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz in Traunreut mit der Bevölkerung gefeiert: Die Besucher können nicht nur einen Blick in die Einsatzfahrzeuge werfen, sondern den Feuerwehrlern auch bei Einsatzübungen (Bild) über die Schulter blicken. In einer kleinen Modenschau werden die hilfreichen Kniffe der Schutzanzüge vorgeführt, und Informationsstände und ein kleines Rahmenprogramm laden zum Verweilen ein. − red/Foto: FFW