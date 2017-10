Unbekannte brechen in Schule ein und beschmieren Wände

Unbekannte sind durch ein beschädigtes Fenster in die Realschule Trostberg eingedrungen und haben dort die Wände beschmiert. −Symbolfoto: Florian Schuh/dpa Unbekannte sind durch ein beschädigtes Fenster in die Realschule Trostberg eingedrungen und haben dort die Wände beschmiert. −Symbolfoto: Florian Schuh/dpa



Die staatliche Realschule in Trostberg wurde am vergangenen Wochenende zum wiederholten Male Opfer von Vandalismus. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beschmierten Unbekannte bereits in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag, 7. Oktober, und Montag, 9. Oktober, das Inventar der Schule.

Das Kuriose an diesem Fall: Ein vorausgegangener Vorfall, bei dem am 24. August bislang unbekannte Täter eine Scheibe auf der Rückseite der Schule einschlugen, ebnete diesmal den Weg für vermutlich dieselben Täter. Sie konnten in das Gebäude eindringen, da das damals beschädigte Fenster bislang nur provisorisch verschlossen wurde. Dabei beschädigten sie das Fenster erneut. Im Innenbereich der Schule sprühten sie laut Polizei außerdem Schriftzüge, wie zum Beispiel "Fuck You", "187" und "ACAB" an die Wände. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Wer hat zum besagten Zeitpunkt an oder in der Nähe der Realschule Personen beobachtet oder kann andere, sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08621/98420 zu melden. − pnp