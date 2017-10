Junge (8) beim Fahrradfahren von Hund gebissen

Ein 8-Jähriger ist am Freitag in Bergen von einem Hund gebissen worden. − Foto: Patrick Pleul/Archiv Ein 8-Jähriger ist am Freitag in Bergen von einem Hund gebissen worden. − Foto: Patrick Pleul/Archiv



Ein Bub (8) ist am Freitag in Bergen von einem Hund gebissen worden. Gegen 17 Uhr war der Siegsdorfer mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg im Bereich des Kapellenweges in Bergen unterwegs. Als er einen in etwa 30 Jahre alten Mann überholen wollte, der dort mit seinem Hund spazieren ging, biss der Hund dem Jungen in die Wade. Der 8-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Da die Personalien des Hundehalters bisher nicht bekannt sind, bittet die Polizei Traunstein den Mann sowie Zeugen darum, sich unter 0861/9873-0 zu melden. − pnp