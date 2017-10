Von Auto erfasst: Fußgänger (73) verstorben

Der 73-jährige Fußgänger, der in Schnaitsee bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist verstorben. | Foto: Friso Gentsch/dpa Der 73-jährige Fußgänger, der in Schnaitsee bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt wurde, ist verstorben. - Foto: Friso Gentsch/dpa



Der 73-jährige Mann, der am Freitag in Schnaitsee (Landkreis Traunstein) von einem Auto erfasst worden ist, ist im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei Trostberg am Samstagabend mit.

Der Schnaitseer war am Freitagabend zu Fuß unterwegs, als er in der Trostberger Straße mit einem Auto zusammenstieß. -pnp