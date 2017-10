Löschen wie anno dazumal

Gendarm Schleidinger (Karl Schleid) machte den Brandstifter Andi Keller dingfest Gendarm Schleidinger (Karl Schleid) machte den Brandstifter Andi Keller dingfest



Bei Kaiserwetter und besten Bedingungen beobachteten an die 350 Interessierte am Samstag die historische Feuerwehrübung in der Saliterau. Sieben Wehren aus Trostberg, Lindach, Heiligkreuz, Kirchweidach, Schnaitsee, Obing und Waldhausen beteiligten sich mit ihren Handdruckspritzen und Leiterwagen an der Übung, die in dieser Form einmalig gewesen sein dürfte.

Nachgestellt wurde der Brand eines Wohnhauses Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals musste noch in mühevoller Arbeit gelöscht werden. Rettung für das Gebäude habe dennoch kaum bestanden, kommentierte Josef Grundl den Einsatz fachkundig.

Weil sich Brandstifter selten an vorgegeben Regeln halten, entzündete Feuerteufel Andi Keller die eigens gezimmerte Holzhütte schon eine halbe Stunde vor der geplanten Zeit. Die Floriansjünger wurden in eine frühere Zeit zurückversetzt. Wütete damals ein Brand, so waren nicht nur Freiwillige Feuerwehr, sondern auch die Turner gefragt. Gerade die Turner waren für die Aufgabe des Steigers unverzichtbar, so Grundl. − clMehr dazu lesen Sie am Montag, 16. Oktober, in Ihrer Heimatzeitung.