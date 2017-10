Jubiläumshoagart: 25 Jahre "Heulandler Tanzlmusik"

Seit mittlerweile 25 Jahren sorgt die "Heulandler Tanzlmusik" für gepflegte und traditionelle musikalische Unterhaltung nicht nur in der Region, sondern unter anderem auch auf der "Grünen Woche" in Berlin oder einem Folklorefestival in Spanien. Ihr 25-jähriges Bestehen feiert die Combo nun mit einem großen Jubiläumshoagart am Samstag, 21. Oktober, um 20 Uhr Kay in der Ledern (Lkr. Traunstein) zusammen mit fünf befreundeten Gruppen: "Koppachtaler Musikanten" aus Altusried im Allgäu, "Wabach Musi" aus Waging, die "Droadkastler Sänger" aus Kirchheim, "LuFlo" aus Waging und die "Heulandler Ziachmusi" aus Törring. Durch das Programm führt Andreas Heindl.