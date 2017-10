Motorradfahrer bei Unfall auf der St 2093 schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 2093 zwischen Seebruck und Trutlaching (Landkreis Traunstein) hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. − Foto: FDL/Lamminger Auf der Staatsstraße 2093 zwischen Seebruck und Trutlaching (Landkreis Traunstein) hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. − Foto: FDL/Lamminger



Auf der Staatsstraße 2093 zwischen Seebruck und Trutlaching (Landkreis Traunstein) hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei Trostberg auf Nachfrage der Heimatzeitung berichtet, wollte eine Autofahrerin aus Richtung Tabing kommend in die Staatsstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer, der auf der St 2093 aus Seebruck in Richtung Trutlaching unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Dieser Bericht wird aktualisiert.