Jugendfeuerwehren aus Kirchanschöring und Petting testen bei 24-Stunden-Übung Team-Fähigkeit

25 Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehren Kirchanschöring und Petting (Lkr. Traunstein) haben in Kirchanschöring die jährliche 24-Stunden-Übung absolviert. Dabei erhielten die Jugendlichen Einblick in die Feuerwehrautos, das Sanitätswesen und einen CSA-Einsatz. In Übungen mussten sie eine vermisste Person im Wald bei Pirach suchen sowie zu einem BMZ-Alarm zum Kirchanschöringer Kindergarten und zu einem simulierten Brand in Nähe der Schule ausrücken. Die 24-Stunden-Übung war für alle Beteiligten eine gute Gelegenheit, Teamfähigkeit und Zusammenhalt zu testen und den Ablauf von verschiedenen Einsätzen näher kennen zu lernen.