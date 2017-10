Zehnter Schwarzmarkt mit Besucherrekord +++ Fotos

Der 50iger-Jahre-Sound der Band "Bad Rocking Buddies" drang durch die Straßen. − Foto: Schwiede Der 50iger-Jahre-Sound der Band "Bad Rocking Buddies" drang durch die Straßen. − Foto: Schwiede



Es war ein Jubiläum, welches eigentlich keiner so richtig mitbekam, dass trotzdem aber den Veranstaltern rekordverdächtige Besucherzahlen bescherte. Der Altenmarkter Schwarzmarkt wurde heuer zum zehnten Mal veranstaltet. Was im Jahr 2008 mit dem Slogan " Leute treibt’s Schwarzmarkt" seinen Anfang nahm, entwickelte sich über die Jahre zum Selbstläufer mit stetig wachsendem Publikum. Der Erfolg ist wohl auch dem passenden Rahmenprogramm zu verdanken.

So veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Altenmarkt ihren Tag der offenen Tür, der interessante Einblicke in die Arbeit der Floriansjünger gab. Die ausgestellten Fahrzeuge und das Löschen einer Gasflamme stießen vor allem bei den jüngeren Besuchern auf reges Interesse. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuerwehr luden die Mitarbeiterinnen der Pfarrbücherei zum Bücherflohmarkt ein. Nach dem ausgiebigen Schmökern lockten wunderbare Kuchen und Kaffee. Überhaupt war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In der Pilsbar in Bahnhofsnähe konnte man seinen Durst löschen, der bei den spätsommerlichen Temperaturen aufkam. − tsMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 17. Oktober, in Ihrer Heimatzeitung.