Motorrad ist beim Fremdstarten in Flammen aufgegangen

Mit einem Schnellangriffsrohr sowie einem Fognail, einer Art Löschlanze, löschte der Atemschutztrupp das brennende Zweirad. − Foto: FFW Mit einem Schnellangriffsrohr sowie einem Fognail, einer Art Löschlanze, löschte der Atemschutztrupp das brennende Zweirad. − Foto: FFW



Beim Fremdstarten ist am vergangenen Freitag-Nachmittag in der Breslauer Straße in Traunreut ein Motorrad vollkommen abgebrannt. Der 58-jährige Motorradbesitzer wollte seine Kawasaki um 16.30 Uhr mit der Batterie seines Autos fremdstarten; dabei fing das Zweirad Feuer.

Der 58-Jährige konnte das Kraftrad noch schnell wegschieben, sodass der Pkw kein Feuer fangen konnte. Dann versuchte er mit einem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken, was ihm aufgrund der extrem schnellen Ausbreitung nicht mehr gelang.

Die alarmierte Traunreuter Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften am Einsatzort und konnte zumindest weitere Schäden verhindern. Der Gesamtschaden an Motorrad und Teerdecke beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Breslauer Straße war wegen des Feuers für rund eine Stunde total gesperrt. − hr