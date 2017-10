Haft- und Bewährungsstrafe nach Einbruch in Kirche und Klaushäusl

Ein Ziel der Einbrecher war das Museum Klaushäusl in Rottau bei Grassau. − Foto: red Ein Ziel der Einbrecher war das Museum Klaushäusl in Rottau bei Grassau. − Foto: red



Dreist, aber dilettantisch gingen laut Staatsanwaltschaft zwei 22 und 24 Jahre alte Männer aus Siegen und Bernau vor, die aus Geldnot heraus zwei Mal in die evangelische Kirche in Marquartstein und ein Mal ins Museum "Klaushäusl" in Grassau-Rottau einstiegen. Die Beute war jeweils gering – im Gegensatz zum Sach- und Inventarschaden. Die Täter legten am Montag vor dem Schöffengericht Traunstein Geständnisse ab, auch bezüglich weiterer Tatvorwürfe.

Den 22-Jährigen schickte das Gericht für zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Der 24-Jährige erhielt eine Freiheitsstrafe von 21 Monaten, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Seine Fahrerlaubnis ist er für noch ein Jahr los. Und er muss "nach besten Kräften" Wiedergutmachung an die evangelische Kirchengemeinde leisten, mindestens aber 75 Euro monatlich während der Bewährungszeit. "Wie hirnlos muss man sein, um so etwas durchzuziehen?", fragte Staatsanwalt Alexander Foff, der noch höhere Strafen gefordert hatte. − kd

