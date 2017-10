Inzeller stirbt bei Motorradunfall in Österreich

Bei einem Unfall im Pinzgau ist am Montag ein 46-jähriger Mann aus Inzell ums Leben gekommen. −Symbolfoto: PNP Bei einem Unfall im Pinzgau ist am Montag ein 46-jähriger Mann aus Inzell ums Leben gekommen. −Symbolfoto: PNP



Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Traunstein ist am Montag bei einem Unfall im Pinzgau in Österreich ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf PNP-Nachfrage mitteilte, war der 46-Jährige, der aus der Gemeinde Inzell stammt, mit einem Auto zusammengestoßen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Motorradfahrer um kurz vor 14 Uhr auf der B178 von Unken in Richtung Lofer unterwegs, als ein 84-Jähriger auf die Loferer Straße einbog. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte in das Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer und dessen 81-jährige Ehefrau wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gefahren. − pnp