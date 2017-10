Traunreuter wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

Weil er ein Mädchen mindestens 26 Mal sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon im Darknet veröffentlicht haben soll, muss sich ab Dienstag ein 18 Jahre alter Mann aus Traunreut vor der Jugendkammer des Landgerichts in Traunstein verantworten. − Foto: dpa Weil er ein Mädchen mindestens 26 Mal sexuell missbraucht und Fotos und Videos davon im Darknet veröffentlicht haben soll, muss sich ab Dienstag ein 18 Jahre alter Mann aus Traunreut vor der Jugendkammer des Landgerichts in Traunstein verantworten. − Foto: dpa



Weil er ein Mädchen in mindestens 26 Fällen missbraucht und Fotos davon im Internet verbreitet haben soll, muss sich ab Dienstagvormittag ein 28 Jahre alter Mann aus Traunreut vor dem Landgericht Traunstein verantworten. Die Taten soll er zwischen Juni 2014 und August 2015 begangen haben. Da das Mädchen noch minderjährig war, wird der Fall vor der Jugendkammer verhandelt.

Bei einer Öffentlichkeitsfahndung ist der Traunreuter den Ermittlern im Januar ins Netz gegangen. Der Mann soll, so die Ermittler, ein etwa achtjähriges Mädchen missbraucht und Aufnahmen davon im sogenannten Darknet veröffentlicht haben. Auf einer kinderpornografischen Internetseite sind Bild- und Videodateien von mindestens 26 Missbrauchsfällen gefunden worden. Dabei war der mutmaßliche Täter teilweise auch selbst zu erkennen.

Ein Arbeitskollege hatte den Tatverdächtigen noch am selben Tag, an dem die Fahndung ausgerufen wurde, auf einem Bild erkannt und der Polizei gemeldet. Noch am gleichen Abend ist der Traunreuter von Zivilfahndern aus Traunstein an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden.

Mutmaßlicher Täter posierte mit dem Kind

Auf dem Facebook-Auftritt des Angeklagten sind auch Bilder zu sehen gewesen, auf denen er mit dem Opfer posierte, auf einem küsste er das Opfer. Sein Exhibitionismus brachte letztlich auch das Bundeskriminalamt auf die Spur des Mannes. Im sogenannten Darknet, einem geschlossenen Bereich des Internets, in den man normalerweise nur auf Einladung von Personen innerhalb dieses Netzbereichs gelangt, veröffentlichte der Traunreuter Bilder und Videos des Mädchens. Die Szenen zeigen das Kind unter anderem unbekleidet in einem Wohnzimmer, im Hintergrund läuft ein Fußballspiel. Auf einigen Bildern ist auch der 27-Jährige – teils unbekleidet – zu sehen.

Am Dienstag um 9 Uhr beginnt nun der Prozess gegen den mutmaßlichen Kinderschänder aus Traunreut. Die Anklage vertritt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg. Die Fortsetzung des Prozesses ist am Mittwoch.