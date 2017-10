Streit um Jodl-Grab wieder vor Gericht

Die Farbe Rot als Symbol für das von Weltkriegsopfern vergossene Blut: Mit Farbaktionen intervenierte Wolfram Kastner gegen das Jodl-Grab auf der Fraueninsel. – Foto: privat Die Farbe Rot als Symbol für das von Weltkriegsopfern vergossene Blut: Mit Farbaktionen intervenierte Wolfram Kastner gegen das Jodl-Grab auf der Fraueninsel. – Foto: privat



Der jahrelange Streit um die Erinnerungsstätte für den Nazi-Kriegsverbrecher Alfred Jodl auf der Fraueninsel geht in die nächste Runde: Am Donnerstag, 19. Oktober, muss sich der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner erneut vor Gericht verantworten. Dieses Mal geht es um die Reinigungskosten, die entstanden waren, weil der Münchner Polit-Aktivist das Grab auf dem Insel-Friedhof im Chiemsee mehrmals mit roter Farbe beschmiert hatte.

Zuletzt stand der 70-Jährige im Mai in Rosenheim vor Gericht und erlitt eine juristische Niederlage. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 2250 Euro. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass Kastner 2015 am Grab der Familie Jodl den Buchstaben "J" entfernt, das Grab mit roter Farbe beschmierte und eine Tafel mit der Aufschrift "Keine Ehre dem Kriegsverbrecher" angebracht hatte. Außerdem forderte er einen Nachkommen Jodls auf, den Namen Alfred Jodl an dem Grab zu entfernen oder einen Hinweis anzubringen, dass es sich bei Jodl um einen Hauptkriegsverbrecher handelte. Kastner räumte die Vorwürfe ein, berief sich aber darauf, dass es sich um Kunstaktionen gehandelt habe. Das Gericht war jedoch der Meinung, dass es die Kunstfreiheit nicht erlaube, sich über die Eigentumsrechte anderer hinwegzusetzen.

Am Donnerstag um 11.30 Uhr geht es vor dem Amtsgericht München nun um den Schadensersatz, den Kastner an den Inhaber der Grabrechte zahlen soll. Dieser hatte nach den Farbaktionen das Kreuz entfernen und wieder aufbauen lassen, um es zu reinigen und zu sanieren – Kosten: gut 4000 Euro. Für Wolfram Kastner ist die neuerliche Klage "eine kaum zu überbietende Dreistigkeit". "Seit Jahren weise ich auf die ungeheure Tatsache hin, dass in Zeiten, in denen Neonazis in Deutschland wieder in die Parlamente kommen, ein Massenmörder und Kriegsverbrecher öffentlich durch ein Ehrenkreuz verherrlicht wird", schreibt er in einer Pressemitteilung. Deshalb beantrage sein Anwalt, den Rechtsstreit auszusetzen und den Sachverhalt dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vorzulegen. Denn: Die Durchsetzung des Schadensersatzanspruches wäre aus Kastners Sicht eine Volksverhetzung nach § 130 Abs. 4 StGB (Verherrlichung eines herausgehobenen Vertreters des nationalsozialistischen Unrechtssystems). - tt